Le jazz en fête à Essaouira

La 2ème édition du Festival "Jazz sous l'arganier" aura lieu du 27 au 29 décembre courant à Essaouira, sous le thème "Le jazz au cœur de l’Afrique", a annoncé l’Association Essaouira Mogador, initiatrice de l'événement.

Cette deuxième édition accueille l’Afrique dans toute sa diversité, mais surtout dans la richesse de son jazz, a indiqué l'association dans un communiqué, précisant que pour ses deux ans, le festival accueille l’Afrique dans toute sa splendeur en 3 jours et 6 concerts.

Du 27 au 29 décembre, la cité des alizés s’ouvre au monde avec un deuxième anniversaire d’un festival "qui promet de belles émotions", lit-on au communiqué qui souligne qu'après une première édition 2015 réussie, le Festival "Jazz sous l’arganier" revient pour une édition qui puise sa force dans la forme tout en s’ouvrant au monde. Les jazzmen viennent des trois continents et de plusieurs pays dont le Maroc, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, la Côte d’Ivoire, Cuba, la France et la Belgique. Si le "Jazz sous l’arganier" a toujours voulu mettre en avant les jazzmen et jazzwomen du monde, l’événement célèbre aussi les artistes marocains et les jeunes talents, et ce dès la première édition.

De Othman Khaloufi et son jazz "chaâbi", Mahmoud Chouki dit "Mood" et son jazz du monde, Nabila Maan et Tarik Hilal qui allient jazz et musique andalouse avec classe sans oublier les légendaires frères Souissi, "le Jazz sous l’arganier 2015" avait séduit avec des concerts inspirants tout en prouvant qu’il y a une école, une famille et des jazzmen marocains, qui méritent d’être entendus et connus.

Pour son deuxième anniversaire, le "Jazz sous l’arganier" se permet des formations imprégnées par les rythmes d’ailleurs, selon les organisateurs qui font savoir que les festivités commencent par un concert plein de douceur et de spiritualité avec le "Trio Driss Maaloumi", de Driss El Maaloumi, l’un des meilleurs espoirs du "Oud" (luth) au Maroc et dans le monde arabe. Le trio promet une "parenthèse dans le temps et dans l’espace avec sa musique spirituelle et enivrante où il propose un jazz venu d’Orient".

En 2ème partie de cette première soirée, Dar Souiri continuera à surprendre ses festivaliers avec Alfredo Reyes Quartet qui ramène un bout d’Amérique latine et de la Havane à chacun de ses passages et propose, grâce à son jazz latino, une fin de soirée colorée et ensorcelante.

Le deuxième jour sera dédié au jazz "beldi" du trio "B’ldi Jazz Trio", formé par le piano de Noureddine Baha, auteur et chercheur en musicologie, le bassiste Hamza Souissi et le batteur Xavier Sarazin qui propose un univers où jazz, musiques marocaines et orientales se rencontrent pour créer des mélodies surprenantes et envoûtantes avant de laisser place au jazz surprenant d’Abdelali Lmaalem et de son ensemble. La soirée de clôture se fera en apothéose avec un maître du Djembé : le Burkinabé Adama Dramé qui sera accompagné de son acolyte et grand pianiste français : François Raulin. C’est un jazz aux couleurs des rythmes de l’Afrique que viendra célébrer avec eux Majid Bekkas, figure emblématique de la musique marocaine.

Le musicien marocain présentera son projet à l’audacieuse configuration : "Back to the roots project", projet regroupant des cultures musicales différentes mais dont les racines plongent profondément dans le continent africain.