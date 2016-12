Le halal des tourtereaux épinglé

Au mois d’août, la police surprend en flagrant délit d’adultère deux dirigeants du Mouvement unicité et réforme (MUR), Omar Benhammad et Fatima Nejjar sur une plage à bord d’un véhicule dans une situation compromettante comportant des éléments constitutifs d’un acte légalement incriminé. L’affaire heurte l’opinion publique d’autant plus que le couple était connu pour ses prêches ultraconservateurs Fatima Nejjar avait conseillé à des étudiantes de ne pas "céder au vice" ou d'éviter de rire avec des hommes car certains rires peuvent pousser un peu loin. Les deux tourtereaux écopent en novembre de deux mois de prison avec sursis.

Entre-temps, face à certaines allégations et assertions colportées à cet effet en vue de faire dévier le dossier de son contexte juridique, la DGSN dans un communiqué avait précisé que la BNPJ avait entamé une procédure qui entrait dans ses prérogatives juridiques et qu’elle avait traité les deux individus arrêtés, durant toutes les étapes de l'affaire, en tant que deux personnes en contravention avec la loi, abstraction faite de leur qualité ou de leur appartenance.