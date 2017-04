Le guichet unique de l'ORMVAM certifié ISO 9001

Le Guichet unique de l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (ORMVAM) a été certifié, jeudi à Meknès, ISO 9001 pour avoir amélioré la qualité de gestion des dossiers des aides financières (l’accueil des postulants, le respect des délais et la conformité des procédures aux textes réglementaires).

Le certificat a été remis à l’ORMVAM de la Moulouya lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, en marge de la 12ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc.

Le Guichet unique de l’ORMVA de la Moulouya, depuis sa création en 2008, s’est orienté, dans un cadre réglementaire, vers la satisfaction de ses clients, et l’encouragement de l’investissement privé dans le secteur agricole, par la qualité de ses services, rappelle la MAP.

Actuellement, le certificat obtenu, dont la procédure entamé il y a près d’un an, témoigne de l'effort réalisé pour améliorer la qualité du service en matière de traçabilité des demandes, de rapidité et de fiabilité des réponses apportées et d’égalité de traitement des dossiers.

La politique qualité de l’ORMVAM est fondée sur plusieurs objectifs, à savoir mieux cerner les attentes des clients par une écoute attentive et active, impliquer, motiver et mettre à niveau en permanence les compétences de son personnel; assurer une communication efficace pour maintenir et développer la mobilisation, la motivation et l’adhésion de l’ensemble des partenaires et collaborateurs; mettre en place et maintenir la certification du Système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 et aussi veiller à l’amélioration en permanence de l’efficacité du Système de management de la qualité.