Le groupe Magic System lance une tournée africaine pour marquer son 20ème anniversaire

Le célèbre groupe de musique urbaine, Magic System, a lancé, vendredi, à Abidjan, une tournée africaine, dénommée "Magic Tour 20 ans" pour marquer ses 20 années de carrière. Selon le porte-parole du groupe, Salif Traoré dit A' Salfo, cette tournée a été initiée pour remercier toute l'Afrique et tous les Africains qui ont cru en eux. "Nous voulons parcourir de nouveau toutes les capitales africaines qui nous ont vu naître", a-t-il laissé entendre. Cette tournée sera marquée par trois concerts les 5, 6 et 7 août à Abidjan, suivis d'autres spectacles dans 12 pays de la sous-région (Mali, Burkina-Faso, Niger, Bénin, Gabon, etc.), a précisé A'Salfo. "Magic Tour 20 ans" mettra également un point d'honneur sur l'engagement éco-citoyen du groupe à travers la lutte contre le réchauffement climatique. Magic System a sorti son premier album en 1997. 20 ans après, les 'enfants' d'Anoumanbo comptent à leur actif 10 opus, près de 150 chansons et 17 disques d'or, note-t-on.