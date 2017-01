Le groupe EDF cherche à développer son activité au Maroc

Le groupe Electricité de France (EDF) est résolu à développer son activité en vue d'accompagner la transition énergétique et le développement économique du Royaume, indique le groupe dans un communiqué parvenu samedi à la MAP.

Lors de sa récente visite au Maroc, à l’occasion des 20 ans de présence d’EDF au Royaume, le président directeur général du groupe, Jean Bernard Levy, a salué les partenariats historiques noués avec l’ONEE et d’autres grands acteurs publics et privés marocains, évoquant les grands projets en cours, qui vont transformer durablement la présence du groupe dans le pays et la région.

"Le Maroc est un pays stratégique pour EDF, dans lequel le groupe souhaite se développer dans la durée et à grande échelle", a déclaré M. Levy, relevant que ses priorités de politique énergétique s’inscrivent parfaitement dans le cadre des objectifs stratégiques du développement international du groupe. EDF mettra son savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables (solaire et éolienne), de la production hydroélectrique et de l’efficacité énergétique, au service de ses clients et partenaires au Maroc, souligne le communiqué, notant que le groupe souhaite utiliser son expérience acquise dans le domaine des infrastructures gazières pour contribuer à l’essor du gaz naturel liquéfié dans le Royaume. Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers, la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques.

Leader des énergies à bas carbone dans le monde, le groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France.