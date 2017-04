Le gouvernement veut partir sur la base de nouvelles relations avec les partenaires sociaux

Le ministre de l'Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim, s’est entretenu jeudi à Casablanca avec la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensalah Chaqroun. Celle-ci lui a présenté, en l’occasion, les propositions de la CGEM pour un environnement social en phase avec les réalités de l’économie marocaine et qui permette à l’entreprise de préserver sa compétitivité et de créer de la valeur ajoutée et des emplois.

Le ministre lui a, pour sa part, assuré que l’amélioration du climat social figure parmi les priorités du gouvernement. Il a de même exprimé sa conviction concernant le rôle moteur joué par l’entreprise et souligné les convergences de points de vue entre la Confédération et l’Exécutif tout en appelant à l’instauration, en ce sens, d’un dialogue franc et responsable.