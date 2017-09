Le gouvernement français se veut ferme malgré les manifestations

Le gouvernement du président français Emmanuel Macron a fait preuve mercredi de fermeté sur la réforme du Code du travail, au lendemain de manifestations qui ont rassemblé plus de 220.000 opposants selon les autorités.

"Nous mettons en œuvre ce que les Français nous demandent de faire, donc on ne va pas reculer", a asséné la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Cette loi "va contribuer à faire reculer le chômage de masse", a assuré la ministre au lendemain de manifestations qui ont rassemblé à travers la France 223.000 personnes selon la police et "près de 500.000" personnes, selon la CGT, syndicat co-organisateur.

Le syndicat s'est félicité de l'ampleur de la mobilisation, qui est similaire à la première manifestation contre la Loi travail de l'ancien gouvernement socialiste. Cette action avait rassemblé, le 9 mars 2016, 224.000 personnes selon les autorités, contre 450.000 pour la CGT.

"J'entends les manifestations. Il y a encore un certain nombre d'éléments à discuter", a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe. Mais il a souligné que cette réforme avait été "annoncée par le président de la République" et a fait l'objet "d'intenses discussions avec les organisations syndicales" et "un débat parlementaire très long".

"Où est la démocratie si on conteste systématiquement la majorité parlementaire ?", s'est-il interrogé sur la chaîne publique France 2.

"Ce n'est pas du tout un bras de fer", a assuré M. Philippe. "La contestation, je la respecte, elle existe, elle est là, je l'écoute", mais "les Français, quand ils s'expriment par leur vote au moment des élections, ils ont également le droit d'être respectés", a-t-il poursuivi.

Premier gros chantier social du quinquennat Macron, la réforme prévoit un plafonnement des indemnités en cas de contentieux, la réduction des délais de recours des salariés ou encore la possibilité de négocier sans syndicat en dessous de 50 salariés, alors que les petites et moyennes entreprises représentent près de la moitié des salariés en France.

Emmanuel Macron a vu sa cote de popularité chuter de 13 points entre juillet et septembre, à 53% de bonnes opinions contre 66% au début de l'été, selon un baromètre Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio publié mardi.

Selon cette enquête, une majorité de Français déclare toujours avoir une bonne opinion du chef de l'Etat (53%), contre 44% qui en ont une mauvaise.

La popularité du Premier ministre, Edouard Philippe, baisse quant à elle de 2 points, pour atteindre 51% de bonnes opinions.

L'enquête a été réalisée les 8 et 9 septembre auprès de 1.010 Français âgés de 18 ans et plus interrogés par téléphone.

L'objectif affiché par le président Macron est de donner plus de flexibilité aux entreprises et de les encourager à embaucher alors que le chômage reste massif. Il touche 9,5% de la population active, contre une moyenne de 7,8% en Europe.

Il s'agit également aussi de regagner la confiance de l'Allemagne, qui réclame depuis longtemps des réformes structurelles à Paris.

L'enjeu est d'autant plus important pour M. Macron que l'exécutif envisage d'autres réformes sociales importantes dans les mois à venir: assurance chômage, apprentissage, formation professionnelle et retraites.