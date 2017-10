Le gouvernement espagnol enclenchera samedi l'article 155

Le gouvernement espagnol pourrait activer samedi l'article 155 de la Constitution, qui permettra de suspendre l'autonomie politique de la Catalogne, ont annoncé jeudi les services du président du gouvernement, Mariano Rajoy, à l'expiration du second ultimatum lancé par Madrid à Barcelone.

"Le gouvernement espagnol poursuivra les procédures prévues à l'article 155 de la Constitution pour rétablir la légalité dans le gouvernement autonome de la Catalogne", a déclaré le gouvernement central dans un communiqué.

Rajoy avait enjoint au président de la Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont, de renoncer formellement à une proclamation unilatérale d'indépendance.

Dans sa réponse, le président du gouvernement autonome n'apporte pas de clarification sur le point de savoir s'il a ou non proclamé l'indépendance de la Catalogne et ajoute que le Parlement régional pourrait voter une déclaration formelle d'indépendance si aucun dialogue ne s'engage avec le gouvernement central.

"Si le gouvernement persiste à empêcher le dialogue et à poursuivre la répression, le Parlement catalan pourra procéder, s'il l'estime opportun, à un vote sur une déclaration formelle d'indépendance", écrit-il dans une lettre à Rajoy rendue publique dix minutes avant l'expiration de l'ultimatum de Madrid.

Le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, avait donné jusqu'à ce jeudi matin 10h00 aux autorités catalanes pour renoncer clairement à une proclamation unilatérale d'indépendance.

Rajoy devait participer au Conseil européen qui a débuté ce jeudi après-midi à Bruxelles et doit s'achever vendredi en milieu de journée.

"Le gouvernement utilisera tous les moyens en son pouvoir pour rétablir dans les plus brefs délais la légalité et l'ordre constitutionnel, rétablir la coexistence pacifique entre les citoyens et mettre fin à la détérioration économique provoquée par l'insécurité juridique en Catalogne", a répliqué le porte-parole du gouvernement, Inigo Mendez de Vigo.

Jamais depuis l'adoption de la Constitution, en 1978, l'article 155 n'a été utilisé.

Dans la circonstance où une "Communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou d'autres lois lui imposent ou si elle agit de façon à porter gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne", il autorise le gouvernement à "prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ces obligations ou pour protéger l'intérêt général".

Si l'article 155 est déclenché samedi, il ne sera pas pleinement effectif avant le début de la semaine prochaine, le temps d'obtenir l'approbation nécessaire du Sénat.

En théorie, le gouvernement central pourrait limoger l'exécutif catalan, prendre le contrôle des forces de police et de l'administration financière et convoquer des élections anticipées.

Mais certains membres de la Généralité de Catalogne contestent cette lecture de la Constitution.