Le geste de Céline Dion

Céline Dion n'a aucun problème à partager sa scène de Las Vegas. Surtout quand c'est pour révéler le talent d’une petite fille, visiblement très fan de l'artiste. Lors de son concert récemment sur la scène du Caesars Palace à Las Vegas, la star canadienne a remarqué au premier rang une jeune admiratrice, qui était venue assister à son concert avec ses parents.

Céline Dion a donc attendu la fin de son spectacle, et sa reprise de River Deep, Mountain High de Tina Turner pour offrir à cette petite fille un moment de gloire. Loin d'être intimidée, cette jeune chanceuse a alors commencé à enchaîner les pas de danse devant son idole et le public, tous conquis d'avance.

Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit même que Céline Dion s'est mise à imiter la chorégraphie de la petite fille, très inspirée. Au bout d'une trentaine de secondes, la star a repris son micro pour chanter les paroles du titre, pendant que sa jeune protégée, toujours aussi imperturbable, a poursuivi son étonnante danse.