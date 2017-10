Le geste de Céline Dion

Céline Dion a annoncé, mardi 3 octobre, sur scène, qu'elle reversait la totalité des recettes de son concert aux victimes de la fusillade de Las Vegas.

Ce dimanche 1er octobre, une fusillade a fait plus de 50 victimes et des centaines de blessés lors d'un concert de country à Las Vegas, aux Etats-Unis. L'auteur de ce carnage qui s'est visiblement suicidé avant l'arrivée des forces de l'ordre a été identifié. Dès lundi 2 octobre, Céline Dion a annoncé qu'elle maintenait ses concerts dans la ville du Nevada. Ce mardi, la chanteuse était donc sur scène au Caesars Palace, à quelques mètres du lieu du drame.

La chanteuse qui fêtera ses 50 ans en 2018 a notamment pris quelques minutes pour s'exprimer sur la tragédie qui s'est déroulée dimanche 2 octobre : "On a perdu tellement de belles et innocentes personnes. Et elles sont tellement à souffrir encore aujourd'hui". Au bord des larmes, Céline Dion a indiqué qu'elle pensait avoir fait le bon choix en maintenant ses concerts. Elle a également indiqué que l'intégralité des recettes de son concert serait reversée aux familles des victimes de la fusillade.