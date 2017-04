Le footballeur panaméen Amilcar Henriquez tué par balles

Le footballeur international panaméen Amilcar Henriquez, 33 ans, a été tué par balles samedi, ont annoncé les autorités du pays.

Selon les premiers éléments de l’enquête, des hommes armés sont sortis d’une voiture et ont ouvert le feu sur Henriquez et ses amis dans la rue à Sabanitas, dans la banlieue de Colon (centre du pays).

Le footballeur a été conduit dans une clinique où il est décédé de ses blessures.

Henriquez évoluait au club Árabe Unido de Colon. Le milieu défensif avait disputé son dernier match mercredi contre Chorrillo dans le championnat national.

Au cours de sa carrière, Henriquez avait également porté les maillots du Independiente de Medellin, de l’America de Cali, du Real Cartagène et de l’Atletico Huila, en Colombie, ainsi que celui du club de Santacruceña au Costa Rica.

Il était l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe nationale panaméenne avec laquelle il avait disputé plusieurs tournois internationaux et comptait 76 sélections.

Son meurtre n’est pas le premier dans le football panaméen.

En 2011, le gardien de Plaza Amador Eric Luna avait été assassiné devant sa maison. La même année, l’attaquant Abdul Chiarri avait été tué par balles sur le chemin de l’entraînement et Javier de la Rosa, du club de Chorrillo, avait été abattu à l’extérieur du stade quelques minutes après la fin d’un match.