Le fils de Jean-Claude Van Damme sous les verrous

Pas sûr que son père apprécie cet excès de violence. Nicholas Van Varenberg, le fils de Jean-Claude Van Damme, tout âgé de 21 ans, a été arrêté par les autorités de la ville de Tempe, dans la banlieue de Phoenix, après avoir agressé son colocataire. Selon les informations révélées par le site américain TMZ, Nicholas aurait menacé avec un couteau son colocataire avant de devenir complètement incontrôlable.

Le fils de la star belge tape inexorablement sur un ascenseur lorsque la police arrive sur les lieux. Rapidement, les autorités découvrent des traces de sang qui mènent à la porte de l’appartement du jeune Nicholas.

Mais fausse alerte. Ce sang vient d’une blessure à la main du fils de Van Damme. La police parle à Nicholas, au colocataire… puis repart sans trouver le moindre élément d’inquiétude. Pourtant une trentaine de minutes plus tard, les policiers sont forcés de revenir sur les lieux. Le colocataire s’est échappé de son appartement, Nicholas, furieux de cette visite, s’en est pris à lui et l’a menacé avec un couteau.

Après un contrôle plus sérieux des lieux, la police trouve dans l’appartement le couteau décrit par le colocataire et de la drogue, de la marijuana, interdit en Arizona pour usage récréatif. Nicholas Van Varenberg a donc été arrêté pour agression avec une arme blanche, séquestration et possession de drogues. Jean-Claude Van Damme n’a pas encore souhaité réagir. Le jeune homme risque de la prison ferme.