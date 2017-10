Le film suisse “Scrabbles”, grand vainqueur du Festival “Cinéma et mer” à Mir Left

Le court-métrage suisse "Scrabbles" de Christian Sulser a remporté le Grand prix du Festival "Cinéma et mer" qui a clos, samedi soir, sa 4ème édition à Mir Left dans la province de Sidi Ifni. Présidé par la réalisatrice et actrice marocaine Bouchra Ijork, le jury du festival a attribué le prix du meilleur réalisateur au Portugais Ricardo Leite pour son film "A Instalaçao do Medo", tandis que le film "Turtle" de la réalisatrice hongroise Leila Jordi s’est vu décerner le prix du jury.

Le jury du festival a également accordé une mention spéciale aux films indien "Harik Pahan" du réalisateur Gurukaran Singh, et tunisien "La mer et l’histoire" de Tarchouni Abdelhak. Au total, 25 films représentant 15 pays étaient en lice pour la compétition officielle de la 4ème édition du Festival "Cinéma et mer". Lors de la cérémonie de clôture du festival, organisé par l’Association "Cinéma et mer", un hommage a été rendu au réalisateur et acteur marocain Ahmed Baddouj, l’un des vétérans du cinéma amazigh.

Pour sa quatrième édition, le Festival "Cinéma et mer" a rendu un hommage tout particulier à l’artiste égyptien Ahmed Abdelaziz, ainsi qu’à l’acteur marocain Farid Regragui. En outre, le festival a été marqué par une série d’activités organisées à Mir Left, à Sidi Ifni et dans la commune de Arbaa Sahal, dont des sessions de formation sur des questions ayant trait à la thématique du festival, ainsi qu’une rencontre provinciale sur l’action culturelle et la production artistique. Il s’agit également d’expositions d’art plastique "Couleurs côtières", de photographies "Photos de la mer" et d’outils anciens de cinéma.