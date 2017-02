Le doyen El-Hadary emmène l'Egypte en finale

Hector Cuper

(Sélectionneur de l'Egypte)



"Dès le debut de ce match on savait que cela n'allait pas être facile parce que le Burkina Faso est une équipe très rapide. Ils ont été meilleurs que nous, et ont eu plusieurs occasions qu'ils n'ont pas sur concrétiser. On a éprouvé beaucoup de fatigue. Notre souhait était d'arriver aux tirs au but parce tout peut se passer. Nous sommes très contents d'être en finale. Pour l'instant, on va faire en sorte de récupérer et chercher à savoir qui sera notre adversaire pour adopter notre stratégie en fonction de son identité. J'ai bon espoir que cette 13e finale va nous porter chance, même si à vrai dire je ne suis pas très chanceux en finale. C'est déjà une finale très spéciale pour moi. Notre objectif sera gagner. J'espère qu'on aura l'occasion de célébrer (la victoire) avec l'ensemble du pays."



Steeve Yago

(Défenseur du Burkina Faso)



"On est parti jusqu'aux penalties, donc, je pense qu'on a tout donné. Malgré la défaite, je pense qu'on a fait un très grand match quand même. On peut vraiment être content de notre performance. C'est un plus pour l'avenir. On va rester confiant. Il reste encore un match (pour la 3e place), on va faire encore le maximum pour bien terminer cette compétition. (Sur le gardien Koffi, désigné 4e tireur et héros malheureux) On a confiance en tout le monde. C'est la confiance qui règne dans ce groupe. On ne va pas +tirer+ sur quelqu'un pour dire que c'est à cause de lui. On est ensemble, on est un groupe. Si on a décidé de le faire tirer, c'est qu'on avait confiance en lui. C'est un coup de poker les penalties, on sort perdant."



Aristide Bancé

(Attaquant du Burkina Faso)



"On est un peu déçu parce qu'on pouvait faire mieux. On pouvait aller jusqu'en finale et essayer de remporter (le trophée). On était obligé de courir après un but, donc, on a déployé beaucoup d'efforts pour revenir à 1-1. C'est dommage qu'on perd aux tirs au but. Il nous a manqué beaucoup de chance. (Sur le gardien Koffi, 4e tireur et héros malheureux) C'est le coach qui décide. S'il a fait ce choix, on est obligé d'accepter.