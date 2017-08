Le divorce coûtera une fortune pour Abramovic

Roman Abramovich, le millionnaire russe détenteur du FC Chelsea, a divorcé de sa 3ème épouse, Dasha Zhukova, une passionnée d’art, a-t-on appris lundi 7 août. Ensemble, ils ont eu deux enfants Aaron Alexander (2009) et Leah Lou (2013). Si leur divorce fait jaser, c'est à cause des sommes en jeu : la fortune du milliardaire russe est estimée, selon Forbes, à 7,7 milliards d'euros. Mais sa future ex n'est pas en reste, Dasha Shukova (36 ans) est la fille d'un magnat du pétrole russe, et est la rédactrice en chef d'un magazine de mode. "Après dix ans de vie commune, nous avons pris la décision difficile de nous séparer, mais nous restons bons amis, parents et partenaires dans les projets que nous avons mis en place", peut-on lire sur le site Page Six.

Avant de l'épouser en 2008, le richissime quinquagénaire avait épousé une certaine Olga Yurevna Lysova, puis s’était épris d’une hôtesse de l’air, Irina Malandina. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, le divorce avait avoisiné quelques 165 millions d'euros à partir de 2007. Déjà un record à l'époque... qui pourrait être battu.

Au vu de la fortune des futurs ex-époux, ce nouveau divorce pourrait atteindre de nouveaux sommets. En effet, le couple possède plusieurs propriétés : à Londres, Antibes et New York notamment. D'une valeur 138, 17,6 et 66 millions d’euros chacune, elles pourraient cristalliser les termes de leur divorce. Leur yacht de luxe a quant à lui été estimé à plus d'un 1 milliard d’euros, leur jet privé à plus 60 millions d’euros et leur Ferrari à 1,6 million d’euros. Le milliardaire est aussi le propriétaire du prestigieux club de foot de Chelsea.