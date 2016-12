Le discours de Dakar

C’est un fait inédit et exceptionnel. S.M le Roi Mohammed VI a prononcé le discours de la Marche Verte, depuis la capitale du Sénégal, Dakar.

Le choix porté cette année sur cette ville africaine n’était pas fortuit. Le discours Royal en a énuméré plusieurs raisons : le Sénégal « fut parmi les Etats ayant participé à cette épopée nationale, aux côtés d’autres pays africains et arabes. Ce pays qui nous est si cher, a toujours été à la tête des défenseurs de l’intégrité territoriale et des intérêts supérieurs du Royaume. Plus encore, il a démontré, par les actes et par la parole, à plusieurs occasions, qu’il considère la question du Sahara marocain comme étant sa cause nationale propre » et « les Marocains n’oublieront pas sa position solidaire courageuse, lors de la sortie du Maroc de l’Organisation de l’Unité africaine en 1984 ».

En plus de l’appui inconditionnel du Sénégal à l’intégrité territoriale du Royaume, le Souverain a soulevé également une autre raison de son choix : « J’ai aussi choisi le Sénégal au regard de la place particulière qu’il occupe en Afrique, grâce à son modèle démocratique historique, à sa stabilité politique et sociale et à son dynamisme économique », a déclaré S.M le Roi.