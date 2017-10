Le développement et la promotion du volley-ball au centre d'une réunion de la zone I de la CAVB

Le développement et la promotion du volley-ball étaient au centre d'une réunion du bureau exécutif de la zone I (Maroc-Algérie-Tunisie-Libye) de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), organisée du 15 au 17 octobre à Rabat.

Tenue en présence notamment du président de la zone I, le Libyen Bakbak Adnan Abdalla Omar, de l'Algérien Gougam Okba, membre de la CAVB et de la présidente de la FRMVB, Mme Bouchra Hajij, cette réunion s'assignait comme objectifs d'approuver l'ordre du jour et le PV de la réunion précédente qui a eu lieu en Tunisie, de présenter un rapport des éliminatoires de la Zone I et d'approuver le projet des activités techniques, les stages de formation et l'échange d'expertises entre les différentes fédérations relevant de la zone I.

Il a également été procédé à l'examen du projet de la gestion et du budget selon les recommandations de la CAVB et de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB). A ce propos, M. Adnan Abdalla Omar a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu'"à travers cette réunion, nous essayons d'élaborer un plan de travail pour l'année 2018 entre les pays membres qui comprend l'organisation de compétitions et l'échange d'expertises et d'expériences aux niveaux de l’arbitrage, technique et administratif, en vue de développer ce sport dans cette zone et réaliser les espoirs de nos jeunes volleyeurs".

De son côté, Mme Bouchra Hajij a précisé que les pays qui font partie de la Zone I sont considérés comme les meilleurs sur la scène africaine, eu égard à leur classement mondial.

En vue de renforcer et de consolider ses équipes nationales, a-t-elle ajouté, le bureau exécutif de la zone I a procédé au lancement des activités techniques en faveur des différentes catégories d'âge (de U16 aux seniors) et à l'approbation du processus d'échange d'expertise et des stages de formation (arbitres et entraîneurs), ainsi que des dates et formules fixées pour les éliminatoires des championnats d'Afrique des nations.