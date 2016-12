Le développement des coopératives de restauration thème d’une rencontre à Casablanca

Les équipements de base, la formation et la commercialisation sont les principaux aspects sur lesquels misent les coopératives de restauration au niveau de la région de Casablanca-Settat pour développer le secteur, relève une étude de terrain présentée jeudi lors d'une rencontre tenue dans la capitale économique.

16 coopératives parmi les 30 ayant bénéficié du programme d’appui des coopératives de restauration au niveau de la région enregistrent des insuffisances dans ces trois domaines, note cette étude réalisée conjointement par l’Agence de développement sociale, le Bureau de développement de la coopération et la wilaya de Casablanca-Settat durant les mois de juin et juillet derniers.

Présentant le bilan de cette étude, la coordinatrice de l’Agence de développement sociale, Aouatif Chafiq a fait savoir que cette initiative constitue un prélude pour la mise en application de la convention de partenariat conclue entre l’Agence, la wilaya de Casablanca-Settat et le Bureau de développement de la coopération en vue de garantir la réalisation des objectifs du programme adopté pour appuyer ces coopératives.

Une enveloppe de deux millions de dirhams a été consacrée à ce programme visant à faire face aux contraintes auxquelles est confronté ce secteur dans le cadre d’un plan d’action qui prendra en considération les besoins des coopératives cibles, a-t-elle relevé, notant que près de 25% des coopératives concernées par cette étude ne disposent pas d’un local propre alors que les autres ont 5 à 24 salles pour exercer des activités en relation avec la restauration.

Cette rencontre à laquelle ont pris part les représentants des coopératives, des services extérieurs, et des Chambres professionnelles a été l’occasion pour l’examen et la proposition de solutions pouvant contribuer au développement de ce secteur vital de l’économie nationale.