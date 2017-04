Le développement de l'agro-industrie en ligne de mire

Deux contrats-programmes sur le développement de l’agro-industrie et l’agriculture ont été signés, lundi à Meknès, en marge de la 9ème édition des Assises nationales de l’agriculture.

Doté d’une enveloppe globale de 12 milliards de dirhams (MMDH), dont 4 MMDH de fonds publics, le premier contrat-programme relatif au développement des industries agroalimentaires au Maroc, vise à développer le secteur de l’agro-industrie au Maroc en accélérant l’intégration entre l’amont productif et l’aval de la transformation.

Ledit contrat-programme, qui s’inscrit en droite ligne du Plan Maroc Vert (PMV), a pour ambition de créer des synergies entre les différents acteurs du secteur agricole marocain et de générer ainsi des chaînes de valeur compétitives, capables de répondre aux attentes des marchés nationaux et internationaux.

Cette démarche d’intégration bâtie autour de filières d’agro-business de haut niveau, créera à terme près de 40.000 emplois industriels additionnels et 13 MMDH de valeur ajoutée additionnelle.

En suscitant ainsi un écosystème agricole et agro-industriel compétitif, l’Etat accompagne l’agriculture nationale dans son développement et l’aide à franchir un nouveau palier dans son développement.

Ce contrat-programme a été paraphé par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le ministre de l’ Economie et des Finances, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, le président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire (FENAGRI), le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (COMMADER), le président de la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes (Maroc Citrus), le président de la Fédération interprofessionnelle des fruits et légumes (FIFEL), le président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), le président de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR), le président de la Fédération interprofessionnelle marocaine du lait (FIMALAIT), le président de la Fédération interprofessionnelle de l’olive (Interprolive), le président de la Fédération nationale de la minoterie (FNM), le président de la Fédération des industries de la conserve des produits agricoles du Maroc (FICOPAM), le président de l’Association marocaine des industries des pâtes alimentaires et couscous (AMIPAC), le président de l’Association de la biscuiterie confiserie et chocolaterie (AB2C) et le président de la Fédération d’arboriculture fruitière au Maroc (FEDAM).

Concernant le deuxième contrat-programme, il s’agit d’un projet de sauvegarde de la plaine de Saïss, étalé sur une période de 5 ans (2017-2022) et avec une enveloppe de 4,8 MMDH, outre un prêt de 120 millions d’euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Signé par Mohamed Boussaid, Aziz Akhannouch et Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, directrice en charge du Maroc de la BERD, ce projet bénéficiera également d’un appui financier du Fonds Vert pour le Climat sous forme d’un don s’élevant à 31,5 millions d’Euros.

Ledit projet, de périmètre irrigué de 30.000 ha sur la plaine du Saïss, vise à limiter les prélèvements sur la nappe et pour lui permettre de retrouver son équilibre.

Le réseau collectif d’irrigation projeté se situe au cœur de la plaine du Saïss, grande plaine agricole qui s’étend entre Fès et Meknès, sur environ 100 km sur un axe est-ouest et sur plus de 30 km du Nord au Sud.