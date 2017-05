Le dernier match de Totti à la Roma à guichets fermés

Tous les billets pour le dernier match de Francesco Totti à l'AS Rome, le 28 mai, ont été vendus en moins de 48 heures, a annoncé vendredi le club, qui s'apprête à saluer son idole avec ferveur.

"Tous les billets mis en vente pour Rome-Genoa sont vendus, y compris ceux de la section visiteurs", a annoncé le club sur Twitter, alors que sur le site de vente Viagogo, quelques places s'échangeaient encore entre 200 et 700 euros.

Il y avait longtemps que le stade olympique de Rome, d'une capacité de plus de 70.000 places, n'avait plus fait le plein de spectateurs pour un match de Serie A. Et même le match pourtant décisif pour le championnat d’hier face à la Juventus Turin n'affichait pas complet vendredi.

Mais l'enjeu de ce duel au sommet n'égale pas celui de voir Francesco Totti, le "capitano" de 40 ans aux 25 saisons de Serie A sous le maillot giallorosso, fouler une dernière fois le terrain où il a tant brillé.

L'intéressé ne s'est pas encore prononcé, mais la Roma avait été claire en renouvelant son contrat pour un an l'an passé, et le nouveau directeur sportif Monchi a mis la Ville éternelle en émoi il y a dix jours en évoquant cette "dernière saison" du N°10 historique.