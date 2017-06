Le dernier album de Shakira déjà numéro un dans 15 pays

A peine sorti, le nouvel album de Shakira s’est déjà classé en top position du classement iTunes dans 15 pays, essentiellement sud-américains. Chapeau l’artiste. C’est dire si l’album de Shakira était attendu !

Dévoilé vendredi, le nouvel opus de la Colombienne, «El Dorado», s’est hissé numéro un du classement iTunes dans 15 pays. Et il pourrait bien dépasser ce score dans les jours à venir. La star a partagé sa prouesse sur son compte Twitter avec la légende «Numéro un !». Parmi les 15 pays qui ont mis à l’honneur la chanteuse, 12 sont sud-américains. La Hongrie, la Lettonie et l’Arabie Saoudite ont pris un peu d’avance par rapport aux autres pays du monde.

La femme de Gerard Piqué a même eu un peu de mal à y croire. Alors qu’elle se trouvait entre amis et devant les objectifs pour dévoiler son album, la nouvelle est tombée sur le portable de la chanteuse, et elle semblait stupéfaite.

«En moins de 30 minutes ElDorado est numéro 1 ! Merci, je vous aime ! Shak», a indiqué la chanteuse latino en légende de sa vidéo. Un record de vitesse qui lui a valu une nuée d’applaudissements. La fin de sa petite fête a dû se dérouler sous les plus beaux auspices jusqu’au bout de la nuit.