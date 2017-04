Le coût réel des travaux réalisés au complexe sportif Mohammed V

Le coût des travaux réalisés au Complexe sportif Mohammed V s'élève à 10 milliards de centimes et non pas 22 milliards de centimes comme véhiculé pas certains titres de la presse écrite, par des sites électroniques et par des réseaux sociaux, indique un communiqué de la wilaya de la région de Casablanca-Settat parvenu vendredi à la MAP.

Les services de la wilaya de la région Casablanca-Settat réfutent catégoriquement les données et chiffres véhiculés par ces supports, précise la même source.

Selon la wilaya de la région Casablanca-Settat, les travaux réalisés concernent uniquement la première phase du programme de réhabilitation et de valorisation de cette grande et importante infrastructure sportive, qui se décline en deux phases.

Dans ce communiqué, la wilaya invite le grand public à consulter les détails des marchés publics disponibles sur le site dédié aux marchés publics et sur le site de la société Casa aménagement (www.marchespublics.gov.ma et www.casa-amenagement.ma).

Selon la wilaya, le Complexe sportif Mohammed V a été rouvert à la demande des dirigeants des équipes du Raja Club Casablanca et du Wydad de Casablanca pour permettre aux supporters des deux formations d'encourager leurs équipes, précisant que les travaux se poursuivront à la fin de la saison footballistique.

Ces travaux porteront notamment sur l'électrification, l'aménagement des espaces avoisinants le complexe, la piscine, la salle couverte et le centre d'hébergement.

Le communiqué précise, par ailleurs, que les autorités locales, les services de sécurité, la société Casa-aménagement et Casablanca Events et Animation se sont penchés sur l'examen des défaillances qui ont entaché le match WAC/AS FAR disputé le 3 avril, ce qui a permis au match FUS/ Raja de se dérouler dans de bonnes conditions. La wilaya assure également que tous les intervenants multiplieront les efforts et prendront les mesures nécessaires en vue d'améliorer la qualité des services, faciliter l’accès au complexe dans de bonnes conditions et garantir la sécurité des personnes et des biens.

Par ailleurs, les spectateurs sont invités à faire preuve de responsabilité en se procurant les tickets et en respectant les règles d’accès au complexe et la numérotation des sièges et à préserver les différents équipements, conclut le communiqué