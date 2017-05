Le conte en festival

La 14ème édition du Festival international "Maroc des contes" se tiendra du 13 au 19 juin prochain, sous le thème "La mer dans l’imaginaire populaire", à l’initiative de l'Association des rencontres éducatives et culturelles "Conte'Act". Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le festival vise à travers le thème de cette année à donner la parole aux cultures des communautés et des peuples vivant en bord de mer à travers l’exploration du patrimoine oral de ces peuples, indique un communiqué des organisateurs. Le Nigeria est l’invité d’honneur de cette 14è édition, qui reçoit également des participants de pays de la Méditerranée (Tunisie, Algérie, Egypte, Palestine, Jordanie, France et Espagne), de l’Atlantique (Mauritanie, Sénégal, Gabon, Togo, Bénin, Ghana, Congo, Guinée et Cuba), et la mer Rouge (Soudan, Arabie Saoudite). Au programme de cette édition, qui se tient dans sept espaces de Rabat, Salé, Témara et Kénitra, figurent des soirées de conte animées par des maîtres conteurs, des narrateurs, des poètes en arabe dialectal, et ponctuées de spectacles de patrimoine présentés par les pays participants, des halqa, des tables-rondes, un café conte, etc. Les organisateurs prévoient aussi une exposition du patrimoine immatériel maritime des pays participants pour donner une idée des coutumes et traditions, instruments et produits d’artisanat liés à la culture de la mer. Une compétition de conte populaire a été créée, permettant de distinguer le meilleur conteur et de rendre hommage aux maîtres de la halqa, et motiver les nouvelles générations pour la préservation de cet héritage culturel immatériel.