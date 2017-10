Le concert de Sherine Abdel Wahab en Arabie annulé

Les autorités saoudiennes ont annulé dimanche un concert de bienfaisance de la chanteuse égyptienne à succès Sherine Abdel Wahab, qui avait été salué comme une aubaine pour l'industrie naissante du divertissement dans ce royaume musulman conservateur. L'Autorité générale du divertissement a annulé le concert, prévu fin octobre, parce que les organisateurs, a-t-elle dit, n'avaient pas demandé l'autorisation nécessaire pour cette manifestation publique.

Sous l'impulsion du jeune prince héritier Mohammed ben Salmane, l'Arabie saoudite a engagé en 2016 des réformes qui visent à restructurer l'économie et à desserrer le carcan qui pèse sur la société encore très contrôlée par les milieux religieux. L'Autorité du divertissement a déjà pris un certain nombre d'initiatives. Le chanteur américain de country Toby Keith a donné en mai un concert qui a coïncidé avec une visite du président américain Donald Trump.

En mars, des centaines de personnes avaient assisté à une rare représentation à Ryad des chanteurs arabes Mohammed Abdo et Rashid al-Majid. Une réforme majeure a été annoncée en septembre pour les femmes qui seront autorisées à conduire à compter de juin 2018.