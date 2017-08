Le concert de Britney Spears interrompu par un déséquilibré

A l’occasion de son spectacle «Piece of me», Britney Spears se produisait récemment à Las Vegas au Planet Hollywood. Une expérience qu’elle n’est pas près d’oublier. Alors que l’artiste finissait de chanter son titre «Crazy», un individu s’est introduit sur la scène. Se dirigeant vers la jeune femme en criant des propos incohérents, il a immédiatement été cloué au sol par les danseurs et le service de sécurité. Britney Spears, elle, s’est réfugiée derrière deux de ses gardes du corps, l’air paniqué. Sur la vidéo, la star parait terrifiée. «Est-ce que tout va bien ? Que se passe-t-il ?» demande-t-elle inquiète. Ses jambes semblent alors se dérober quand elle réalise que l’homme est peut-être dangereux. «Il a une arme ?» s’étrangle-t-elle, prenant appui sur son protecteur.

Il faut alors une dizaine de personnes pour maîtriser le déséquilibré qui se débat comme un fou, frappant plusieurs membres de sécurité. Il est finalement conduit vers la sortie, pendant que Britney Spears est évacuée hors de la scène. Une fois l’incident clos, la belle blonde revient vers son public pour terminer le spectacle avec «Till the world ends». Une véritable pro, qui assure jusqu’au bout. Les fans sont ainsi conquis par le show, mais fortement énervés contre le perturbateur qui en a gâché une partie. Sur les réseaux sociaux, ce dernier récolte un nombre important de messages haineux et d’insultes. Une popularité négative dont il ne sera pas facile de se défaire.

Les forces de l’ordre ont déclaré au site américain TMZ, que l’individu arrêté avait 37 ans et s’appelait Jess Webb. Sur son mug shot (photo de prisonnier), son visage se fend d’un large sourire et d’un regard malin. Une pose plutôt inappropriée pour ce genre de clichés.

Avant d’être interpellé sur la scène, l’homme adoptait déjà un comportement étrange au milieu de la foule. Il avait alors été invité à quitter la salle et c’est à ce moment-là qu’il est monté sur les planches. Lors de la fouille, aucune arme n’a été retrouvée sur lui. Il n’avait donc pas l’intention de blesser Britney Spears.