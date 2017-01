Le complexe horticole d’Agadir remporte deux prix au Trofel 2017

Le Complexe horticole d’Agadir relevant de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II a remporté deux prix aux Trofel (Trophées de la filière des fruits et légumes au Maroc) organisés récemment à Agadir, sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime et le parrainage de l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations. Des trophées organisés en partenariat avec les associations professionnelles représentant la filière fruits et légumes au Maroc, précise la MAP. Il s’agit de deux prix dans la catégorie "Innovation", en l’occurrence: "Agribusiness Incubateur" et "Le Centre d’excellence maroco-néerlandais", indique un communiqué du Complexe horticole d’Agadir.

Agribusiness Incubateur est une plateforme d’appui aux porteurs de projets de création d’entreprises innovantes dans le domaine agricole. Il vise à former, assister et accompagner ces porteurs de projets et les initier à la culture entrepreneuriale, précise le communiqué.

Le deuxième Prix concerne le Centre d’excellence maroco-néerlandais en horticulture. C’est un projet porté conjointement entre le Complexe horticole d’Agadir et l’Université de Wageningen aux Pays-Bas. Il vise à promouvoir les technologies de pointe pour innover dans le domaine horticole par la mise en place de programmes de recherche visant l’amélioration des rendements et la rationalisation des ressources hydriques au profit d’une agriculture intelligente et responsable, ajoute la même source.

La cérémonie de remise des trophées de cette 8ème édition des Trofel a connu la participation du ministre de l'Environnement et de l'Economie verte du Burkina Faso et l’ambassadeur du Gabon au Maroc ainsi que des personnalités et opérateurs agricoles marocains et africains.