Le commerce intra-OCI augmente de plus de 31% entre 2005 et 2015

La part du commerce entre les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) dans le commerce global de ces pays a augmenté de 31,5% entre 2005 et 2015, passant de 15,5% à 20,33%, annonce le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), organe subsidiaire de l'Organisation.

"L’un des objectifs du Plan d’action décennal de l’OCI 2005-2015, adopté par le troisième Sommet extraordinaire de Makkah Al Mukaramah en décembre 2005, qui consistait à porter la part du commerce intra-OCI à hauteur de 20% à l’horizon 2015 a été atteint", se réjouit le CIDC dans un communiqué, notant qu'un nouveau Plan décennal 2016-2025 a été établi pour atteindre l’objectif de 25% à l’horizon 2025.

Ce taux a été réalisé malgré les séquelles de la crise économique, la baisse des cours de matières premières et les turbulences économiques et sociales qu’ont connues certains Etats membres de l’Organisation, précise le communiqué.

Il est le résultat des efforts soutenus des Etats membres, du secrétariat général de l’OCI, du CIDC, du groupe de la Banque islamique de développement (BID), de la Société islamique internationale de financement et du commerce (ITFC), de la Société internationale islamique d’assurance des investissements et de crédits à l’exportation (ICIEC) et des institutions de l’OCI opérant dans le domaine économique et commercial, souligne le communiqué.

En effet, les projets et les activités de facilitation, de financement et de promotion du commerce, le développement des produits stratégiques et les programmes de renforcement des capacités dans les Etats membres sont également des facteurs qui ont boosté cette part du commerce intra-OCI entre 2005 et 2015, ajoute la même source.

Par ailleurs, le CIDC fait état d'une tendance vers la conclusion, durant cette décennie, de nombreux accords préférentiels et de libre-échange entre les pays de l’OCI ainsi que la production et l’exportation des produits manufacturés et des services commerciaux au détriment des produits de base et une amélioration de la qualité des produits comme en témoigne la diversité des produits exposés lors des foires et salons commerciaux des Etats membres.

Créée en 1969, l'OCI compte aujourd’hui quelque 57 Etats membres et assure la sauvegarde et la protection des intérêts dans l’esprit de promouvoir la paix internationale et l’harmonie entre les différents peuples du monde.