Le combat de Latifa Ibn Ziaten contre le terrorisme porté à l'écran

C'est au cinéma que l'on retrouve Latifa Ibn Ziaten, cette maman qui a perdu son fils sous les balles de Mohamed Merah. Depuis, elle fait le tour des banlieues et des médias pour expliquer avec calme et détermination que le terrorisme est un fléau mais pas une fatalité. Le documentaire "Latifa, le coeur au combat" d’Olivier Peyon et Cyril Brody éclaire son engagement pour la jeunesse et la paix.

"Vous êtes la lumière accrochez-vous..." c'est le message que Latifa Ibn Ziaten porte aux jeunes de banlieues et d'ailleurs. Dans les cités, sur un plateau de télévision, devant les politiques, elle diffuse avec le plus grand calme ce message d'espoir. Les réalisateurs Olivier Peyon et Cyril Brody sont tombés sous le charme de Latifa et ont décidé de la suivre dans sa vie et dans ses rencontres. Le documentaire "Latifa, le coeur au combat" est à voir dès le 4 octobre 2017 au cinéma.

Latifa Ibn Ziaten est devenue "célèbre" bien malgré elle. En 2012, son fils Imad est assassiné par Mohamed Merah. Un drame pour cette mère aimante qui a toujours transmis à ses enfants les valeurs d'un islam modéré. Dans la famille, c'est l'écoute de l'autre et le respect des différences qui prévalent. Son fils Imad s'écroule sous une balle fatale tirée par Mohamed Merah le 11 mars 2012. La suite on la connaît, le terroriste poursuit sa tuerie à Toulouse et finit son "devoir" dans l'école juive Ozar Hatorah. Mais la colère froide de Latifa fait vite place à une quête de paix et de tolérance.

Elle est aujourd'hui présidente de l'association IMAD avec laquelle elle monte des projets à travers le monde. En 2016, elle se rend en Chine avec des élèves français issus de quartiers défavorisés. Cette expérience a permis aux jeunes d'échanger avec d'autres jeunes de culture différente. Avec son association, Latifa cherche aussi une solution pour les jeunes qui ont déjà sombré dans le terrorisme. Il ne s'agit pas de les traiter de la même manière que les autres délinquants. Il faut trouver une solution adaptée à leurs actes, leur tendre la main pour les aider à s'en sortir.