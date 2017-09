Le classique Raja-AS FAR à l’affiche

La deuxième journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se poursuit cette fin de semaine avec deux matches reportés, FUS- DHJ et RCOZ- WAC à cause de la participation des Rbatis et des Casablancais aux compétitions africaines.

Pour les autres clubs, la journée serait opportune pour les uns de confirmer leur entame, en particulier l’IRT et le KACM qui étaient allés chercher la victoire à l’extérieur lors de la première journée, et pour d’autres de revoir leurs cartes après leurs déconfitures : cas de la RSB et du RAC.

Ainsi, dès ce samedi à 16h, le CAK recevra le MAT au stade municipal de Khénifra. Les deux équipes ont enregistré un nul lors de la journée inaugurale et estiment faire mieux pour continuer à voir d’un bon œil le suite du championnat. A 17h, le Complexe Mohammed V de Casablanca vibrera au rythme du match choc de la journée entre le RCA et l’AS FAR. Un duel qui a toujours drainé les grandes foules et qui ne fera certainement pas exception cet après-midi, surtout que tous les ingrédients sont présents pour en faire une affiche des plus alléchantes.

Remaniées de manière consistante, les deux équipes ne comptent pas faire de la figuration cette saison, même si leurs prestations respectives lors de la première journée n’ont pas été au niveau des attentes du public. Toutefois, malgré les nuls enregistrés, les coaches du Raja Carrido et de l’AS FAR El Amri se disent plutôt satisfaits du rendement de leurs joueurs et estiment que la suite du championnat confirmerait leur sentiment.

Pour ce qui est des rencontres de dimanche, le stade Adrar d’Agadir abritera le match qui opposera le Hassania local à la RSB à partir de 16h. Si les Gadiris jugent satisfaisant le nul ramené de Khénifra, Rachid Taoussi a toutes les raisons de se soucier des péripéties de la rencontre. Tenue en échec à domicile par l’IRT lors de la journée précédente, la RSB se doit impérativement de se ressaisir si elle veut rassurer son public et les responsables du club.

Simultanément, l’OCS accueille le CRA au stade El Massira de Safi. Un match apparemment équilibré entre deux formations qui ont entamé l’exercice par des résultats de parité et qui veulent redoubler d’efforts en ce début de championnat pour éviter le scénario de l’année écoulée.

A 18h, à Tanger, l’IRT en bonne santé après sa dernière victoire sur la RSB par trois buts à zéro, accueille le nouveau promu, le Racing de Casablanca. Les poulains de Youssef Rossi, défaits à domicile par le KACM, tenteraient de faire un bon match à Tanger, mais ce serait plutôt difficile face à un groupe qui évolue pour la première fois à domicile mené par Badou Zaki. Mais comme le foot n’a jamais été une science exacte, pronostiquer un résultat positif en faveur des locaux serait un peu précipité.

Enfin, à Marrakech, le KACM reçoit l’Olympique de Khouribga. Une rencontre difficile pour les deux groupes du fait que malgré les résultats distincts enregistrés lors de la première journée, la satisfaction n’était pas au rendez-vous. Un énorme travail attend Mariana et Ait Djoudi s’ils tiennent à poursuivre le reste de l’exercice avec plus de sérénité.