Depuis le vendredi 4 août, la planète du ballon rond tourne non loin du parc des Princes. Et, oui, l'attaquant brésilien a signé un contrat de cinq ans avec le PSG. Un transfert historique à 222 millions d'euros. Pendant les négociations, Neymar a su qu'il pouvait compter sur une famille soudée et influente. L'occasion de faire connaissance avec le clan Neymar, en texte et en photos.