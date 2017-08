Le cinéma d’animation en fête à Fès

La 16ème fête du cinéma d’animation, un rendez-vous annuel organisé par l’Institut français, aura lieu du 2 au 20 octobre prochain à Fès. Cet évènement, qui se déroule chaque année simultanément en France et dans le réseau culturel à l’étranger, a pour objectif de valoriser le cinéma ‘’Image par image’’ et de contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs. Cette année, cette fête se déclinera en deux moments-phares. L’Institut français de Fès propose ainsi, du 2 au 20 octobre à la galerie Jean de La Fontaine, l'exposition ‘’Cinéma d'animation, la french touch’’ en version numérique en format de 24 panneaux de 60 sur 90cm.

Ces panneaux racontent l’histoire du cinéma d'animation français, des pionniers du début du 20-ème siècle avec Emile Raynaud et Emile Cohl jusqu'à nos jours.

L’autre évènement au programme de cette 16ème Fête du cinéma c’est la projection les 9 et 10 octobre de deux films d’animation. Il s’agit de ‘’Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill’’ de Marc Boreal et Thibaut Chatel, et de ''Mia et le Migou'' du réalisateur Jacques-Rémy Girer.

Depuis 15 ans, la Fête du cinéma d’animation fait d’octobre le mois du cinéma d’animation en France et dans le monde.

Sa genèse et sa mise en place sont articulées avec la Journée mondiale du film d'animation, célébrée le 28 octobre en hommage à Émile Reynaud, pionnier du ‘’film’’ image par image et en commémoration de sa première projection publique de bandes animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.