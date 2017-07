Le cinéma africain retrouve Khouribga et son festival La (FFCAK) fête son 40ème anniversaire

La Fondation du Festival du cinéma africain de Khouribga (FFCAK) a annoncé que la 20ème édition du festival aura lieu du 2 au 9 septembre prochain et coïncidera avec la commémoration du quarantième anniversaire de la fondation du festival. Selon le communiqué de la Fondation, le FCAK est un rendez-vous annuel et un lieu de rencontre entre les cinéastes marocains et leurs homologues africains pour l’exposition des dernières productions cinématographiques africaines.

Le FCAK est l’un des plus anciens festivals du cinéma aux niveaux national et international, puisque sa première édition a été organisée en 1977. Il est devenu un rendez-vous incontournable de rencontre entre cinéastes, critiques, producteurs et cinéphiles.

Au cours de cette manifestation culturelle, les cinéastes africains projettent leurs dernières productions cinématographiques et mettent en exergue le rôle exceptionnel de la femme africaine, à travers de longs métrages représentant un certain nombre de pays. Les organisateurs ont consacré, des prix pour les films en compétition officielle allant du Grand Prix Osman Sembene au Prix de la Cinéphilie Don Quichotte.

Il est à rappeler que les origines du Festival du cinéma africain de Khouribga remontent aux années soixante-dix.

En effet, le 25 mars 1977, la ville de Khouribga a organisé la première édition de «La Rencontre internationale du cinéma africain» créée par la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc (FNCCM) et l’Association culturelle de Khouribga (ACK). Six éditions ont été organisées par la FNCCM et l’ACK, parrainées par le conseil municipal de la ville jusqu’en 1994, date à laquelle «La Rencontre internationale du cinéma africain» a marqué une pause qui a duré six ans.

En 2000, une journée d’étude a été organisée en vue d’assurer l’indépendance et l’assiduité de cette manifestation. A l’issue de cette rencontre, organisée par le conseil municipal de Khouribga en collaboration avec le ciné-club de la ville et la participation de la FNCCM, du CCM, du ministère de la Communication et de la Culture, de l’OCP et des autorités locales, l’Association du Festival du cinéma africain a vu le jour. Elle a assuré la tenue de cinq éditions successives grâce aux efforts de tous les partenaires.

En 2002, la 8ème édition du festival a bénéficié du Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La 12ème éditionna connu la naissance de la Fondation du Festival du cinéma africain présidée par Noureddine Saïl qui, depuis, ne cesse de déployer de grands efforts pour assurer la réussite de ce rendez-vous cinématographique.

Aujourd’hui, le FCAK en est à sa 20ème édition, grâce au soutien des différents acteurs : l’OCP, partenaire officiel du festival, les conseils municipal, régional et provincial, le CCM, les autorités locales et l’ACCK (Association du ciné-club de Khouribga).