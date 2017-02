Le chiffre d’ affaires prévisionnel des EEP devrait progresser de 5,4%

Le chiffre d'affaires (CA) prévisionnel des établissements et entreprises publics (EEP) devraits’établir à 235,737milliards de dirhams (MMDH) en 2017, soit une progression de 5,4% par rapport à l’exercice 2016, a annoncé leministère de l’Economie et des Finances. Cette augmentation est en relation avec l’amélioration escomptée du chiffre d’affaires de l'Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE), de Royal Air Maroc (RAM), de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), du Groupe holding d'aménagement Al Omrane, des Régies de distribution, de l’Office national des aéroports (ONDA) et de l’Office national des chemins de fer(ONCF), a expliqué le ministère dans une synthèse du rapport sur le secteur des EEP, accompagnant le projet de loi des Finances 2017. Concernantla valeur ajoutée (VA) estimée, elle s’élèvera à environ 84,63 MMDH en 2017, soit une hausse de 7% parrapport à 2016,sousl’effet de l’amélioration de la VA prévisionnelle de l’ONEE, de l’ANCFCC et d’ADM, a relevé le rapport. En matière de subventions budgétaires en faveur desEEP, les projections au titre du projet de loi de Finances 2017 sont de l’ordre de 27 MMDH, a indiqué le ministère, notant que la mobilisation de ces subventions est liée, essentiellement, à l’accompagnement consenti parl’Etat pourla réalisation desinvestissements des EEP impliqués dans des projets stratégiques et des projetsstructurants et à l’importance des programmes destinés aux secteurs socioéducatifs. S’agissant des réalisations au titre de la loi de Finances 2016 en matière de subventions aux EEP, elles ont atteint environ 16,7 MMDHà fin juillet 2016 (contre 15,8 MMDH à fin juillet 2015), soit un taux de réalisation de 62% parrapport aux prévisions actualisées de l’année 2016 (27,118 MMDH). Les prévisions des produits provenant des EEP au titre du projet de loi de Finances 2017, sont évaluées à 9.067,3 MDH, en hausse de 8,8% par rapport aux prévisions de la LF2016 (8,33 MMDH), selon le ministère qui précise que cette progression est liée, principalement à l’augmentation escomptée de la contribution de l’ANCFCC. Quant à la loi de Finances 2016, les versements à fin juillet 2016 ont atteint 5,349 MMDH, soit un taux de réalisation de 64% par rapport aux prévisions de 8,33 MMDH contre 62% à fin juillet 2015, étant précisé que l’année 2015 a connu un versement exceptionnel de 1,7 MMDHpar les opérateurs de télécommunications au titre de l’octroi de la licence 4G. Les EEP constituent un acteur majeur dans le modèle de croissance du Maroc et continuent de jouer le rôle de locomotive pour le développement des infrastructures d’envergure et pour le développement territorial. La performance des EEP est recherchée pour son impact sur le coût desfacteurs en termes d’offres de services et de renforcement du maillage du pays en infrastructures (énergé- tiques, autoroutières,ferroviaires, portuaires, aéroportuaires …) au service de l’investissement.