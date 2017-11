Le cheval Bandar remporte le GP de S.M le Roi Mohammed VI du pur-sang arabe

Le cheval Bandar, monté par Mendizabal Ioritz, a remporté le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Pur-sang Arabe, dimanche à l'hippodrome d'Anfa à Casablanca.

Bandar (EEAU), propriété de Horse Racing Management, a parcouru en 2 min 24 sec les 2.100m de cette épreuve, initiée dans le cadre de la troisième édition du prestigieux Meeting International du Maroc, devançant le cheval Metrag (Qatar) monté par Auge Julien, alors que la troisième place est revenue au cheval Kerchera (Maroc) monté par Madihi Zouhair.

Le Grand Prix SAR le prince Héritier Moulay El Hassan a été remporté par le cheval Diabolo Hipolyte monté par Faddoul Abderrahim et propriété de Karimine Mhammed, parcourant les 1.900m de la course en 2 min 16 sec.

La deuxième place est revenue à Jazzar, monté par Bourgois Yohann, alors que la troisième place a été occupée par Al Hayyem monté par Auge Julien.

Le Grand Prix de SAR le Prince Moulay Rachid a été remporté par le cheval Hajres monté par Eyquem Jean Bernard, traversant les 1.750m de l'épreuve en 2 min 03 sec.

La deuxième place est revenue à Aoun monté par Roberto-Carlos Montenegro tandis que la troisième place a été occupée par Enigma Al Coyan, monté par Jbilou Khalid.

Le prix de la coupe du Président des EAU a été remporté par le cheval Jeyoosh monté par Auge Julien et propriété d'Al Shaqab Racing en 2 min et 26 sec.

Après le franc succès des deux premières éditions, le Meeting international du Maroc, initié par la Société royale d'encouragement du cheval (SOREC), se veut désormais l'un des plus grands rendez-vous hippiques d’Afrique et une véritable vitrine d’exposition pour un sport d’excellence et de performance.

Le Meeting International du Maroc est le résultat de la fusion de deux événements majeurs du calendrier hippique marocain: la Journée Internationale du Pur-sang Arabe et la Journée Internationale du Pur-sang Anglais. Respectivement organisés depuis 2002 et 2012, ces deux événements ont largement contribué au rayonnement international des courses de chevaux.