Le championnat D1 a rendu son verdict : Le KACM atomise l’OCK

Pour le compte de l’avant-dernière journée de la Botola Pro Maroc Telecom Elite1, l’Olympique de Khouribga a reçu le Kawkab de Marrakech, au Complexe OCP, qui l’a humilié devant ses fans en le battant par quatre buts nets.

Les supporters khouribguis s'attendaient à ce que l'Olympique confirme son excellente prestation contre le FUS, lors de la dernière journée. Mais, face aux poulains de Mariana, les Phosphatiers ont fourni un match terne voire médiocre, l’attaquant Tighazoui, qui faisait trembler les défenses adverses, s’est transformé comme par enchantement en défenseur par excellence.Certes le match était sans enjeu pour les Phosphatiers qui avaient assuré leur maintien, mais il était important pour d’autres équipes qui luttaient pour échapper à la relégation.

Pour ce qui est de la rencontre, les Marrakchis prennent les commandes dès le coup d'envoi et pressent la défense des locaux.Ainsi, à la 18', les visiteurs obtiennent un penalty transformé par El Fkih. Sept minutes plus tard, Nassik double la mise pour les siens. On s’attendait alors à une réaction de l’Olympique, mais en vain et c’est le KACM qui domine totalement son adversaire. Les Phosphatiers se contentent de se regrouper en défense tout en procédant à quelques contre-attaques sans danger. La 32' voit Amimi mystifier la défense et d‘une pichenette envoyer le gardien Askri chercher le cuir des fonds ses filets pour la troisième fois.

En deuxième période, les représentants de la ville ocre, très motivés, portent le danger à maintes repises dans la surface de réparation khouribguie. A la 58’, Amimi inscrit un autre but non validé par l’arbitre. Mais ce n’était que partie remise, puisque les hommes de Mariana bénéficient d’un autre penalty. A la transformation El Fkih qui d’une frappe sèche, donne le coup de grâce à l’OCK.

Grâce à cette victoire, le KACM empoche les trois points de la rencontre et se met à l’abri de la relégation.