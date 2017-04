Le cerveau des super-seniors reste plus jeune

Le cerveau de certains "super-seniors" vieillit plus lentement, perdant moins de volume que la majorité des personnes âgées, préservant plus longtemps leurs capacités cognitives, ont constaté des chercheurs, espérant ainsi mieux comprendre la dégénérescence mentale liée au vieillissement.

Ces scientifiques dont les travaux sont parus mardi dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) ont découvert que ces "super-seniors" de 80 ans et plus, avaient un cortex cérébral nettement plus épais que la moyenne.

Cette matière grise qui recouvre les deux hémisphères cérébraux est le siège de la pensée, de la mémoire, de la vision et des autres informations sensorielles.

Pendant les dix-huit mois de l'étude, les "super-seniors" ont subi une perte de volume de leur cortex cérébral deux fois moins rapide que les autres sujets et affichaient, à plus de 80 ans, une mémoire aussi vive que des sujets de 50 à 65 ans.

"Vieillir s'accompagne souvent d'un déclin cognitif ou dans certains cas de démence", relève Amanda Cook, une chercheuse en neuropsychologie clinique à l'Université Northwestern de Chicago, l'une des auteurs de cette étude.

"Le groupe de +super-seniors+ laisse penser que le déclin cognitif avec l'âge n'est pas inévitable", pointe-t-elle.

Ces chercheurs ont soumis 24 "super-seniors" et douze personnes du même âge d'un niveau de formation comparable à un IRM du cerveau pour mesurer l'épaisseur de leur cortex et déterminer l'évolution de leur santé cérébrale au cours d'une période de dix-huit mois.

Au bout d'un an, la réduction de l'épaisseur du cortex était de 1,06% chez les "super-seniors" contre 2,24% dans le groupe de contrôle.

"Nous avons constaté que les +super-seniors+ étaient plus résistants au taux normal de déclin du cerveau que nous observons dans la moyenne des personnes âgées", explique Emily Rogalski, professeure adjointe de neurologie cognitive à la faculté de médecine de l'Université Northwestern et principale auteure de ces travaux.