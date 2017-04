Le caftan marocain s'illustre à la Fashion Week de Madrid

L’art vestimentaire traditionnel marocain, représenté par le caftan authentique ou revisité avec une touche contemporaine, s’est illustré en tant qu’invité d’honneur de l’événement de mode "Pasarela Espanola Fashion Week" (PEFW), qui s’est tenu du 7 au 9 avril à Madrid.

L’événement a consacré sa dernière journée à cette tenue des grandes occasions, riche en histoire et offrant des possibilités infinies de création et de redécouverte, avec un défilé haut en couleur auquel ont participé plusieurs stylistes et maisons de haute couture marocains.

Il s’agit des maisons "Taous haute couture by Nezha Tazi", "Caftan Majda", "Amale Semmar Bennani Couture", "Ghalia haute couture", "Nadira Caftan" et "Somaya Novias", qui ont offert aux assistants un panorama montrant la beauté et la noblesse du caftan marocain. Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la styliste marocaine établie à Madrid, Somaya Akbib, organisatrice de cette journée dédiée à la mode internationale dans le cadre de la PEFW, a indiqué que cet événement vise à montrer la beauté du caftan et le génie de la culture marocaine en Espagne et en Europe, tout en contribuant à renforcer la présence des stylistes marocains dans les grands rendez-vous de mode.

L’objectif est de promouvoir le métissage entre la mode européenne et la mode marocaine, a-t-elle ajouté, soulignant l’intérêt que portent le public et les professionnels de mode européens au caftan en tant que source d’inspiration et symbole du patrimoine du Maroc. Cette initiative est appelée à se développer lors des prochaines éditions et de nombreux stylistes ont exprimé leur volonté de participer à des manifestations similaires permettant de promouvoir le caftan et la haute couture marocaine à l’international, a affirmé Mme Akbib, cette Tangéroise établie depuis 12 ans à Madrid, qui dirige la maison "Somaya Novias" située au cœur de la capitale espagnole.