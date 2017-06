Le café et le thé réduiraient le risque de pathologies du foie

Bonne nouvelle pour les buveurs de café et de thé : ces deux boissons auraient des effets protecteurs et préventifs contre les pathologies du foie. Boire plus de trois tasses de café par jour réduit le risque de lésion cicatricielle du foie, comme la fibrose. Pour le thé, une petite quantité suffit à réduire significativement le risque, conclut une nouvelle étude publiée dans le Journal of Hepatology. Face à l’augmentation des pathologies du foie chez des personnes qui ne consomment pas plus de deux verres d’alcool par jour, les chercheurs du centre hospitalier Erasme de Rotterdam (Pays-Bas) ont tenté de comprendre si la consommation de café et de thé par des sujets sains pouvait enrayer le phénomène, rapporte RTBF.

2 424 Néerlandais de la banlieue de Rotterdam, âgés de 66 ans en moyenne et ne souffrant d’aucune maladie chronique du foie, ont été examinés.

Les chercheurs ont procédé à des analyses de sang et à des examens mesurant la rigidité du foie au moyen d’ultrasons abdominaux.

Les chercheurs ont également étudié la fréquence de consommation de 389 produits alimentaires, dont le thé et le café. Les résultats obtenus sont indépendants du style de vie des sujets et des facteurs métaboliques ou environnementaux, rapporte RTBF.

Certaines données épidémiologiques et expérimentales suggéraient déjà que le café avait des effets bénéfiques sur la santé du foie, soulignent les auteurs de l’étude, notamment en ce qui concerne le cancer du foie.