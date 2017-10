Le but extraordinaire de Sofiane Boufal

Sofiane Boufal a marqué un but incroyable et décisif pour Southampton lors de sa rencontre (1-0) contre West Bromwich Albion, match comptant pour la 9ème journée de la Premier League.

Entré en jeu à la 81e minute de la rencontre entre Southampton et West Bromwich Albion, Sofiane Boufal a marqué le but de la victoire (1-0) quatre minutes plus tard. Et de quelle manière : parti depuis ses 30 mètres, l'ancien Lillois a dribblé six joueurs, en enchaînant crochets, grand pont et passements de jambes avant de terminer le travail d'une frappe du droit. Du grand art.

A souligner que Manchester City a fait le travail contre Burnley (3-0), pas Manchester United, défait médiocrement chez le promu Huddersfield (2-1): les "Citizens" se sont détachés en tête de la Premier League.

Avec ce septième succès de suite en championnat, le City de Pep Guardiola (25 pts), désormais seule équipe encore invaincue, a maintenant cinq longueurs d'avance sur son principal concurrent Manchester United (20 pts).