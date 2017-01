Le bureau dirigeant de l’OCK contesté

Des supporters de l'Olympique Club de Khouribga n’ont pas pu atteindre jeudi, le lieu d’une manifestation, à laquelle ont appelé les Ultras Green Ghost, à travers Facebook, pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un mal qui ronge le bureau dirigeant du club phosphatier.

En effet, les protestataires ont été incapables d’accéder à la place Al Moujahidine, lieu choisi pour le sit-in, après avoir été encerclés par les forces de l’ordre avant que les ruelles avoisinantes ne se transforment en théâtre d’affrontements entre les deux parties.

Cette manifestation fait suite au communiqué publié par la faction "Green Ghost", intitulé "Le 6 Janvier 2017, changement radical", appelant à prestester contre le silence des responsables, après les demandes formulées par les supporters de l’Olympique de Khouribga, en vue de sauver l’équipe et lui rendre son aura d’antan.

Parmi les raisons évoquées par ledit communiqué, il y a «la non réalisation des demandes légitimes, que ce soient les transferts de joueurs ou la formation d'une commission de sauvetage…».

Selon des sources sécuritaires, deux voitures ont été endommagées et aucun blessé grave n’est à déplorer.

Par ailleurs, le président de l'équipe khouribguie, a déclaré qu’il est prêt à dialoguer avec tout le monde et qu’il est surpris de ce sit-in survenu après trois victoires successives de l’OCK tout en invitant les manifestants à encourager leur équipe.