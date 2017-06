Le basketball 3 contre 3 aux portes des Jeux olympiques de Tokyo

Admis comme un sport à part entière par les plus hautes instances sportives, le basket à trois s’aventure dans la course olympique. Il pourrait ainsi acquérir une notoriété vitale pour son développement (Chapô)

Le basketball à trois, communément nommé 3x3 est une variante du basketball mais en opposant deux équipes de trois joueurs au lieu de cinq (plus un remplacant), sur un demi-terrain. Pratiqué depuis longtemps de manière informelle et ancré dans la Street culture nord-américaine, il a fallu attendre 2012 pour que la Fédération internationale de basketball (FIBA) crée un championnat du monde annuel de 3x3 masculin, féminin et mixte (en anglais FIBA 3×3 World Championship). Organisé pour la première fois dans la capitale grecque, Athènes, en 2012, l’or y a étonnamment nargué l’ogre américain pour illuminer le cou des Serbes dans le tournoi hommes, mais il n’a pas pu échapper deux fois aux Yankees, puisque les Américaines ont décroché le précieux métal. Le tournoi mixe est quant à lui revenu à l’équipe de France. La prochaine édition est prévue fin 2017, dans l'Ouest de la France à Nantes. la FIBA organise aussi, annuellement des compétitions U18, sauf pendant les années olympiques.

En comptant 50000 adeptes, à des années-lumière de son aîné, le basketball à 5, qui réunit environ 100 millions de licenciés et 450 millions de pratiquants, le basket 3 contre 3 est une discipline en pleine extension qui a l’atout de proposer un basket spectaculaire défini par un jeu très rapide. Le match sur 1/2 terrain avec un seul panier se joue en 10 minutes sauf si une équipe atteint 21 points en premier, il ne faut donc pas être en situation de courir après le score car il y a peu de places aux stratégies pour remonter. Les attaquants ont à chaque possession 12 secondes pour faire une tentative de tir; chaque panier marqué à l'intérieur de la ligne de deux points et celle des lancers francs donne un point et deux pour un panier à l’extérieur de la ligne, ce qui implique des choix rapides et provoque des prises de risques qui donnent lieu à des actions parfois incroyables. D’autres règles spécifiques au 3 contre 3 impliquent une gestion tactique du match particulière et intéressante, on peut en citer, les modalités des fautes et l’interdiction du coaching.

Organisés généralement à l’extérieur et au centre-ville, l’ambiance des tournois 3x3 est empreinte de modernité et de fun, mue par une absence de temps mort et un Dj qui fait le show en permanence, notamment avec 4 matchs qui s’enchaînent sous un écran géant qui diffuse en live des ralentis ainsi que des vidéos des meilleures actions. Pour encore plus de spectacle et d’interaction avec le public, des concours où les compétiteurs essayent d’accomplir leurs meilleurs dunks sont mis en place (Contest). Lors de ce concours, chaque essai est noté de 6 à 10 par cinq juges. Cette évaluation est faite en fonction de l'efficacité, de l'originalité et du côté spectaculaire.

En course pour figurer au programme des Jeux de Rio 2014, mais finalement rejetée par l’organisation brésilienne, la discipline serait en bonne position pour se démarquer parmi soixante autres candidatures analysées par un conseil du Comité international olympique, qui devrait rendre sa décision finale le 9 juin courant. « Il n’y a pas meilleur sport urbain que le basket à trois contre trois » a fait savoir à l’Associated Press le secrétaire général de la FIBA, Patrick Baumann. « Ce serait le mariage parfait. » Le 3×3 rejoindrait, donc, le skateboard et l’escalade parmi les sports qui feront leurs grands débuts olympiques à Tokyo en 2020.