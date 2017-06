Le Wydad sommé de secouer le cocotier face au National du Caire

Le Wydad et le FUS retrouveront ce soir la compétition continentale. Pour les Rouges, l’adversaire sera l’équipe égyptienne d’Al Ahly, un match comptant pour la quatrième journée du groupe D de la Ligue des champions et dont le coup d’envoi sera donné à partir de 22 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. Quant aux Rbatis, ils seront certainement attendus de pied ferme au stade olympique de Rades (21h00) par les Tunisois du Club Africain, et ce pour le compte de la quatrième manche de la poule A de la Coupe de la CAF.

C’est un WAC au pied du mur qui aura à croiser le fer avec le National du Caire. Après une phase aller en deçà des attentes, une victoire et deux défaites, les Casablancais se trouvent plus que jamais sommés de rectifier le tir s’ils ne veulent pas compromettre pour de bon leurs chances de qualification. A cet effet, une seule option s’offre pour les Casablancais, la victoire lors de cette confrontation qui sera sifflée par un trio d’arbitrage algérien, conduit par Mehdi Abid, et qui se jouera sans aucun doute à guichets fermés. La présence du public sera d’un grand apport pour les partenaires de William Jebbour qui ne sera pas de la partie suite au décès de sa mère.

Dans une déclaration à la presse, le coach du WAC, Houcine Ammouta, a indiqué que les joueurs affichent un moral au beau fixe et sont conscients que la partie se jouera sur de petits détails qu’il faudra absolument exploiter pour avoir le dernier mot.

Les coéquipiers de Fabrice Ondama sont tenus de jouer à fond leurs chances, en saisissant les moindres opportunités et en veillant bien au grain face au club fraîchement sacré champion d’Egypte qui, de tout temps, parvenait à s’en tirer à bon compte à l’issue de ses virées casablancaises. Aux Rouges de renverser la tendance et de prendre leur revanche sur ce National du Caire qui les avait battus il y a deux semaines au stade Borj Al Arab par 2 à 0.

L’autre match de ce groupe opposera, mercredi, les Camerounais de Coton Sport qui ferment la marche aux Zambiens de Zanaco United qui mènent le bal.

En Coupe de la Confédération, le FUS aura fort à faire face au Club Africain qui vient de décrocher son 12ème titre de Coupe de Tunisie. Les Rbatis, qui restent sur une victoire sur cette formation tunisoise (2-1), auront à cœur de regagner le bercail sans dégâts, un scénario qui confortera à un pourcentage élevé leur qualification au tour suivant, sachant qu’ils sont leaders avec 6 unités au compteur.

Pour l’entraîneur du FUS, Walid Regragui, le match ne sera pas une simple sinécure face à une grosse cylindrée habituée des rendez-vous africains. Et d’ajouter que ses protégés sont fin prêts, d’autant plus que l’équipe récupérera des éléments qui étaient blessés, ce qui devrait renforcer ses chances lors de cette partie arbitrée, comme celle du WAC face à Al Ahly, par des referees algériens avec au centre Mustapha Gherbal.

Le deuxième match de ce groupe A aura lieu également cet après-midi et mettra aux prises au Liberation Stadium à Port Harcourt les Nigérians de Rivers United FC avec les Ougandais de Kampala City Council FC.

Il convient de rappeler en dernier lieu que seules les deux premières équipes de chaque groupe baliseront leur chemin pour le stade des quarts de finale de la C1 et de la C2 qui se jouera en aller et retour respectivement les 8, 9 et 10 septembre et les 15, 16 et 17 dudit mois.