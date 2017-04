Le Wydad ravit le derby et file vers le titre

En emportant le 122ème derby, à l’étriqué sur un but d'Amine Attouchi à la demi-heure de jeu, le Wydad a, semble-t-il, fait un grand pas vers le sacre. Et même si ce n’est pas tout à fait encore ‘’in the pocket’’ le club de Saïd Naciri s’y dirige tranquillement et sûrement, car on voit mal le DHJ aujourd’hui principal challenger à cinq longueurs refaire son retard et encore moins son meilleur rival, le Raja grand perdant de la journée, relégué à huit points de sa déconvenue, remonter l’écart.

C’est donc, du tout bon et cela semble se décanter pour les hommes de Lhoucine Ammouta malgré un calendrier restant qu’on qualifierait, de corsé mais pas impossible. Le solide ensemble rouge aura encore à croiser du crampon avec l’IRT à Tanger, le HUSA à Casablanca, l’OCS à Safi, le FUS à la maison et enfin le KACM au Grand stade de Marrakech. Ses deux poursuivants auront à en découdre entre eux lors de l’ultime journée à Casablanca très certainement pour une place qualificative en Ligue des champions, mais devraient entre-temps affronter avant cela, tous deux, des calibrées comme l’ASFAR et des plus petits que soi genre, pour les Doukkalis : la JSKT, le KAC et le CAK tandis que, les Verts quant à eux, se mesureront avec le CAK, le MAT, la RSB et le CRA.

Pour en revenir au derby, ce rendez-vous footballistique qui tient en haleine autant le public casablancais que national et même transnational, si sur le plan organisationnel il a amplement été réussi aussi bien à l’intérieur de l’enceinte qu’en dehors, sur la pelouse du complexe Mohammed V, la rencontre entre les deux ogres casablancais n’aura guère vraiment emballé le nombreux public. Sous les yeux du nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad et autres éminences footballistiques d’ici-bled, le derby démarra en trombe avec quelques actions ici et là dont une grosse ratée par le RCA pratiquement d’entrée de jeu.

Mais la ferveur fit vite de se dissiper et c’est le WAC qui, dans l’accalmie du jeu, se distingua en cueillant à froid le keeper Znati et le Raja sur un heading d’Attouchi suite une grossière erreur défensive sur une balle arrêtée (corner d’Ounajem). Stupéfaction chez les Verts et euphorie dans le camp et galerie rouges. Les hommes de M’Hammed Fakhir ne s’en remirent pas. Ils ont certes, ensuite tenté de remonter leur handicap en dominant laborieusement et de la tête et des épaules le restant de la rencontre vendangeant quelques rares occasions qui auraient pu changer le score et le résultat surtout en fin de partie.

Le WAC pour contenir les velléités vertes s’est, quant à lui, recroquevillé défendant corps et âme à l’image d’un Mortada Fall impressionnant de rigueur et quand ce rempart défensif ne suffisait pas aux tentatives désespérées des Hafidi & consorts, c’était le keeper wydadi qui venait à la rescousse écœurant du coup la galerie verte qui plus d’une fois y avait pourtant cru. Mais le football n’est pas fait que de spectacle, seul le résultat compte et le WAC pour avoir été opportun et décisif, au contraire de son adversaire plus brouillon, l’a emporté, jouant ensuite la rigueur en s’appuyant sur sa cohésion et son homogénéité.

Pour l’anecdote de cette vingt-cinquième journée assez frileuse en buts (15) ponctuée de deux nuls six victoires dont une chez les autres (DHJ), à Rabat, le FUS s'est imposé face à l'OCS de la plus petite des différences dans le temps mort sur une réalisation de Mehdi Battach. Au classement, le FUS pointe à trois longueurs de son adversaire du jour à la huitième place en compagnie du MAT.



Résultats 25ème journée

Vendredi

CRA-DHJ 0-1

KACM-HUSA 1-1

Samedi

CAK-ASFAR 0-0

RSB-KAC 3-0

MAT-JSKT 4-0

Dimanche

OCK-IRT 2-1

WAC-RCA 1-0

FUS-OCS 1-0