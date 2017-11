Le Wydad peut donner goût à la 7ème journée du championnat D1

La 7e journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se poursuivra en cette fin de semaine avec des matchs qui ne manqueront pas d’apporter des changements au niveau du classement.

En dehors de la rencontre qui devait opposer la RSB au WAC, reportée à une date ultérieure à cause de la participation des hommes d’Ammouta à la finale de la Ligue des champions d’Afrique et celle qui devait opposer hier le RAC au RCOZ, les autres matchs se joueront samedi et dimanche, avec en ouverture de cette journée la confrontation qui mettra aux prises le KACM avec l’OCS, au Grand stade de Marrakech à partir de 15h. Un duel tant attendu du fait qu’il constitue le derby de la région Marrakech-Safi.

Pour sa part, l’IRT accueille le HUSA qui partage les commandes de l’exercice avec le Raja. Les Tangérois n’ont plus droit à l’erreur, leur coach Badou Zaki étant dores et déjà sur un siège éjectable.

Pour ce qui est des rencontres de dimanche, le CRA accueillera le DHJ au stade Mimoune El Arsi, à 15h. Un vrai défi pour les locaux qui comptent sur une victoire pour fuir le bas du tableau, sachant qu’ils ont encore deux matchs en retard. En face, ayant enregistré de bons résultats en championnat et en Coupe du Trône, les Jdidis n’auront d’yeux que pour les trois points qui leur permettront de disputer la finale de la Coupe en toute sérénité.

En même temps, l’AS FAR reçoit le MAT au Grand stade de Marrakech à cause de la fermeture du Complexe Moulay Abdellah pour entretien. Les hommes d’Aziz Lamri, motivés par la dernière victoire face à Tanger, chercheront les points de la partie pour terminer le premier tiers du championnat sur une note positive. De l’autre côté, avec uniquement un seul point au compteur, le MAT doit l’emporter pour fuir la zone des turbulences.

A 17h, le Complexe de l’OCP à Khouribga abritera le match entre l’OCK et le FUS. Une belle affiche entre deux équipes qui pratiquent un jeu ouvert même si les enjeux sont différents. Ayant enregistré un parcourt sans faute en remportant ses trois matchs du championnat, le FUS compte continuer sur sa lancée face à l’OCK, même si la mission sera difficile devant des Phosphatiers qui semblent retrouver leur vitesse de croisière.

Enfin à 19h, le RCA reçoit le CAK au Complexe Mohammed V de Casablanca dans un match qui semble à la portée des Verts. Toutefois, il faut se méfier des Khénifris, en mesure de créer la surprise.