Le WAC stoppe l’élan victorieux du KACM

Le Wydad est parvenu à stopper l’élan victorieux du KACM (3-2) à l’issue du match qui les a opposés, dimanche au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, comptant pour la 30ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

Avec une équipe remaniée, les Rouges ont tenu à boucler l’exercice sur une bonne note même s’il leur reste encore un match en moins contre le FUS ajourné en raison de l’engagement de ces deux formations en compétitions africaines.

Etant un match sans enjeu du moment où le WAC avait assuré le titre et le KACM le maintien, les deux protagonistes ont produit un football de bonne facture, ponctué qui plus est, par cinq réalisations. Les buteurs du WAC ont été Abdeladim Khadrouf (45+3), Anas El Asbahi (66è) et Naim Aarab (86è), alors que les goleadors marrakchis ont été Mehdi Mufadi et Badr Kdaran ayant trouvé le chemin des filets respectivement à la 41ème et 73ème minutes de jeu.

Grâce à cette victoire, la 19ème de la saison, contre 9 nuls et une défaite, le WAC a porté son capital points à 66 unités. En revanche, le KACM a cédé un rang pour terminer le concours au 13ème poste avec un total de 33 points.

L’autre match disputé dimanche au Complexe Moulay El Hassan à Rabat entre le FUS et le MAT s’est soldé sur une issue de parité, un partout. Les deux buts ont été inscrits au cours du premier half, avec les Tétouanais en premier (34è) par l’intermédiaire de Mohamed Aberhoun alors que l’égalisation a eu lieu cinq minutes avant le retour aux vestiaires suite à une réalisation de Mehdi Bettache.

Au classement, le FUS est 8ème avec 37 points tandis que le MAT a terminé 12ème avec 34 unités au compteur.

Pour rappel, les matches de cette ultime manche se sont déroulés jeudi et vendredi. Il y a lieu de signaler en premier le carton du Raja qui a surclassé le DHJ sur la marque de 4 à 1, sachant qu’après cette rencontre, le bureau dirigeant des Verts a procédé au limogeage de M’Hamed Fakhir.

Outre le Raja, le Hassania n’a pas fait, lui aussi, dans les détails, s’offrant le Chabab d’Al Hoceima par 3 à 1, alors que la RSB s’est imposée en déplacement aux dépens de l’OCS. Le CAK et l’IRT ont assuré l’essentiel, en disposant respectivement de l’OCK (1-0) et de l’AS FAR (2-1), tandis que la JSKT et le KAC, relégués en D2, se sont quittés sur un désolant nul blanc.