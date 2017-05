Le WAC se rend à Safi en lorgnant le titre

Le stade Al Massira à Safi sera aujourd’hui, à partir de 17 heures, le théâtre de la rencontre OCS-WAC comptant pour la 28ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

Un match de grande importance pour les Casablancais qui souhaitent de tout cœur tourner la page du championnat à deux manches de sa clôture et se consacrer à cent pour cent à la Ligue africaine des champions.

Leaders avec 60 points au compteur, soit quatre longueurs d’avance sur le Difaâ d’El Jadida, les Rouge et Blanc ont besoin plus que jamais des trois points de la victoire pour être sacrés officiellement champions du Maroc au titre de la saison 2016-2017.

La partie est bien loin d’être gagnée d’avance pour le Wydad privé des services de son attaquant Ismaïl El Haddad de nouveau blessé. C’est le cas également de l’équipe safiote qui ne pourra pas compter sur ses internationaux olympiques mais devra récupérer son capitaine Mehdi Nemli.

Après quatre victoires de rang, le WAC aura à cœur d’aligner une cinquième face à un adversaire pas prêt du tout à lâcher du lest, décidé à se rapprocher davantage de la barre des 40 unités. Après 27 manches, l’Olympic de Safi totalise 36 points et partage la septième place avec le FUS qui, lui, accueillera, ce mercredi à 19h30 au Complexe Moulay El Hassan de Rabat, l’Olympique de Khouribga, dans un autre match en retard de la 28ème journée.

Si le Fath est bien peinard en milieu du tableau, ce n’est pas le cas de l’OCK, dixième au classement avec 31 points, et qui a besoin mathématiquement de deux autres unités pour assurer définitivement son maintien dans la cour des grands.

Il y a lieu de rappeler que ces deux rencontres ont été ajournées en raison de l’engagement en fin de semaine du WAC et du FUS en compétitions continentales qu’ils ont débuté du bon pied. Et pour leur confrontation directe, WAC-FUS, comptant pour la 29ème journée du championnat, la Commission de programmation a décidé de la reporter à une date ultérieur en raison des matches africains que disputeront le Wydad et le Fath le 24 de ce mois.

Ainsi, pour le compte de la seconde journée de la phase de poules (groupe : D) de la Ligue des champions, le WAC se rendra à Lusaka pour donner le ton aux Zambiens de Zanaco FC, tandis que le FUS (2ème journée du groupe A de la Coupe de la CAF) sera attendu de pied ferme au Liberation Stadium à Port Harcourt par les Nigérians de Rivers United FC.

En ce qui concerne les matches de la 29ème journée du championnat, ils se joueront en simultanée, dimanche à 16 heures, avec au programme CRA-IRT, DHJ-JSKT, ASFAR-RCA, KAC-CAK, MAT-OCS, OCK-KACM et RSB-HUSA.