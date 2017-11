Le WAC s’offre le DHJ et sa première victoire de la saison

Il a fallu que le Wydad dispute son cinquième match de championnat pour enfin parvenir à chasser la poisse et signer sa première victoire de la saison aux dépens du DHJ (2-1). C’était mercredi au Complexe Moulay Abdellah à Rabat pour le compte de la mise à jour (4ème journée) de la Botola Maroc Telecom D1.

Une victoire à l’arraché pour les Rouges qui ont eu en face un coriace adversaire qui, apparemment, a tourné la page de la finale perdue de la Coupe du Trône pour se projeter pleinement sur le championnat.

Une confrontation, disputée devant un nombre réduit de spectateurs, qui a tenu d’ailleurs toutes ses promesses. Les protégés de Houcine Ammouta, particulièrement les réservistes alignés, savaient fort bien qu’ils jouaient leur dernière carte et qu’ils étaient sommés de produire une bonne prestation afin de ne pas figurer dans la prochaine liste des transférables.

Le Wydad a attendu la 37ème minute de jeu pour ouvrir le score sur un penalty transformé par Abdeladim Khadrouf, avant de doubler la mise en seconde période (52è) grâce à l’Ivoirien Cheick Ibrahim Comara.

A deux à zéro, le Difaâ n’a pas lâché prise et a continué à croire en ses chances, réussissant à réduire la marque de la plus belle des manières suite à un fort joli but du Tanzanien Saimon Msuva (65è).

La fin de match a été des plus captivantes avec des occasions de part et d’autre non concrétisées pour que cette confrontation se solde sur une victoire du WAC qui lui permet de se hisser d’un rang pour se retrouver 14ème avec 6 points, en attendant de disputer ses trois autres matches en retard dont le prochain est prévu le 29 courant à 15 heures contre le MAT dans un stade, bien entendu, non encore déterminé.

Pas de répit donc pour les champions d’Afrique qui, après ce match de mise à jour, devront croiser le fer le 3 décembre avec le Raja avant de se déplacer aux Emirats Arabes Unis pour prendre part au Mondial FIFA des clubs.

Le DHJ qui, avant cette rencontre, entretenait l’espoir de décrocher la première place, n’a pas bougé d’un pouce, puisqu’il reste 5ème avec 11 points, sachant que son prochain match en retard est programmé également le 29 de ce mois à 18 heures contre le FUS au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

Par ailleurs, le championnat national se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 9ème journée avec en tête d’affiche la confrontation entre les leaders, le HUSA et l’OCS, qui aura lieu ce soir à partir de 18 heures au Grand stade d’Agadir.

Samedi, trois matches sont à l’ordre du jour, à savoir IRT-CAK, RSB-MAT et AS FAR-CRA, alors que les quatre rencontres dominicales opposeront l’OCK au WAC, le RAC au DHJ, le KACM au FUS et le RCA au RCOZ, match dont le lieu et l’heure n’ont pas encore été fixés.