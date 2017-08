Le WAC s’adjuge le tournoi Antifi

Le Wydad de Casablanca a remporté la 30e édition du tournoi feu Ahmed Antifi de football dimanche sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Les protégés de Houcine Ammouta se sont imposés face à la Renaissance sportive de Berkane par 2 buts à 1. Les buts des Rouge et Blanc ont été inscrits par Chikatara (43e) et Ayman El Hassouni (89). L'unique but des hommes de Rachid Taoussi a été signé par Salmane Ould El Haj (90+2).

Le match de classement plus tôt disputé dans l'après-midi entre le Moghreb de Tétouan et le Racing de Casablanca (RAC) a tourné à l'avantage du club nordiste (4-2 t.a.b).

Créé en 1988, le tournoi rend annuellement hommage à Ahmed Antifi, l'un des plus grands dirigeants marocains ayant énormément donné au football national.

Selon les organisateurs, le tournoi feu Ahmed Antifi est un hommage adressé à un grand homme et l'un des piliers du football de national.

Ex-secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de football et ex-sélectionneur, feu Ahmed Antifi a grandement contribué au développement du football national et notamment au sein de l'équipe du RAC.