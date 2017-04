Le WAC retrouve la pole position

Le Wydad de Casablanca a repris les commandes de la Botola Pro Maroc Telecom de football D1 après sa victoire face au KAC de Kénitra sur le score de 1 à 0, samedi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca en match de la 23e journée.

Les Rouge et Blanc ont remporté ce match grâce au penalty converti par le Libérien Wiliam Jebor (59ème).

Le WAC reprend la pole position du championnat avec 47 points. Il possède deux longueurs d’avance sur le Raja de Casablanca qui s'opposera au KACM mardi prochain. Après cette défaite, la situation du KAC se complique en bas du classement (15e/18 pts).

Le Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ) n’a pas été en reste et s'est imposé face au Moghreb Tétouan (MAT) sur le score de 2 à 0, au stade Saniat Rmel de Tétouan. Les Doukkalis ont ouvert le score par Hamid Ahadad (9e) avant d'inscrire un second but par le biais de Oualid Azaro (84e).

Au classement, le DHJ se hisse à la 3e place (44 pts). Le MAT se positionne toujours au 7e rang (27 pts) avec l'Olympic Club de Safi et le FUS de Rabat.

Quant à l'AS FAR, elle a signé une précieuse victoire en déplacement face à la Renaissance sportive de Berkane (RSB) sur le score de 2 à 0. Les réalisations des visiteurs ont été inscrites par Mohamed Kamal auteur d'un doublé (69ème et 75ème).

Au classement, l'AS FAR remonte à la 5ème place avec un total de 36 points. De son côté, la Renaissance sportive de Berkane stagne en 4ème position avec 39 unités.

Vendredi en ouverture de cette journée, l’OCK s’est incliné à domicile devant la JSKT par 1 à 0. Cette manche devait se poursuivre hier par la programmation des matches Olympic Safi-Hassania Agadir et Chabab Atlas Khenifra-Chabab Rif Al Hoceima. Mardi, le Kawkab Marrakech jouera le Raja de Casablanca.





Les U19 accrochés

Le Onze national des moins de 19 ans a été tenu en échec (2-2), samedi au Centre de football de Maamoura, par son homologue qatari au titre d’un match amical entrant dans le cadre de la préparation des deux équipes pour les prochaines échéances officielles.

Les buts de l’équipe nationale ont été inscrits par Driss Khalid (10è) et Taoufiq Benhamou (50è), alors que les réalisations qataries ont été signées par Naser Abdeslam (37è) et Rachid Mohamed (42è), rapporte le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

A noter qu’une deuxième confrontation opposera les deux sélections aujourd’hui.