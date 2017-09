Le WAC rate le coche à Pretoria

Le WAC s'est incliné face au club sud-africain Mamelodi Sundowns sur le score de 1 but à 0, en match aller des quarts de finale de la 53è édition de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé dimanche au stade Lucas Masterpieces Moripe de Pretoria.

Les locaux, tenants du titre, ont inscrit l'unique but de la victoire par l'entremise de l'attaquant ivoirien Krahire Yannick Zakri en deuxième période (71e).

Le WAC, vainqueur de cette compétition en 1992 et vice-champion en 2011, jouera le match retour samedi prochain (21h00) au complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les quarts de finale de cette édition ont débuté samedi avec les confrontations ayant opposé le Club Ferroviario da Beira (Mozambique) à l'USM Alger (1-1) et Al Ahly d'Egypte à l'Espérance sportive de Tunisie (2-2). Le dernier quart de finale ayant mis aux prises les Libyens d'Al Ahly Tripoli avec les Tunisiens de l'Etoile du Sahel au stade Borj Al Arab d'Alexandrie, en Egypte, s’est soldé sur un nul blanc